Elga Enardu dopo lo spavento racconta tutto ai fan: “Ho rischiato grosso” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Insieme a Serena Enardu, anche la gemella Elga è tornata al centro dell’attenzione. Seguitissima su Instagram e anche lei con un passato a Uomini e Donne, in questi mesi Elga si è più volte spesa per difendere la sorella dagli attacchi. dopo Temptation Island Vip, infatti, Serena è stata travolta dalle critiche per aver rotto con Pago e ora che lui è al GF Vip e i due hanno avuto un confronto nella Casa la curiosità su come si evolverà questa storia si è fatta sempre più alta. Perché l’ex tronista adesso pare aver cambiato idea, tanto che è entrata nella Casa per cercare di ricucire un rapporto con il cantante ma il pubblico ha deciso al televoto di non farla rimanere. Elga avrebbe dovuto partecipare a Domenica Live per parlare di questo argomento, ma all’improvviso ha cambiato idea e ha spiegato il motivo su Instagram. (Continua dopo la foto) “Avevo chiesto di partecipare – ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

