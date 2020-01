E’ tornato Mertens, ma Koulibaly e Meret si allenano ancora a parte (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si ferma, di nuovo, Meret. Mentre Koulibaly non è ancora pronto, e al momento resta in forte dubbio per la gara di sabato sera contro la Fiorentina. L’unica notizia confortante dal report dell’allenamento del Napoli arriva dal ritorno di Mertens, che lo stesso Gattuso aveva detto di sperare di riavere a disposizione per sabato. I problemi restano in difesa, perché “continuano le terapie per Maksimovic. Koulibaly, Mertens e Karnezis hanno svolto un “lavoro differenziato”, “Ghoulam ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato”. E “Meret ha svolto solo parte della seduta per il persistere del fastidio al fianco sinistro”. Luperto, invece, è rientrato in gruppo. E a questo punto, vista la squalifica di Mario Rui, garantirebbe una scelta al centro della difesa, con Di Lorenzo di nuovo in fascia contro i ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : E’ tornato #Mertens, ma #Koulibaly e #Meret si allenano ancora a parte Il portiere ha ancora dolore al fianco sini… - fantapazzcom : Già a lavoro il Napoli di Gattuso: il punto sugli infortunati - dicofilo : RT @Carloalvino: Dries Mertens è tornato a Napoli. Come anticipato ieri da Gattuso si spera di recuperarlo per Napoli-Juventus #ForzaNapoli… -