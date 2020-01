CorSport: emergenza difesa contro la Fiorentina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) contro la Fiorentina sarà piena emergenza, per il Napoli. Lo ha detto lo stesso Gattuso ieri, dopo la partita con il Perugia, elencando gli infortunati e dettagliando le loro condizioni. Il Corriere dello Sport ricapitola la situazione. Koulibaly non sarà rischiato finché non si sarà assorbito interamente l’edema. Maksimovic è ancora alle prese con le terapie. Mertens torna oggi e sarà valutato dallo staff medico, comunque non gioca da un po’. Ghoulam riprenderà a lavorare col gruppo ma a mezzo servizio. Poi c’è Luperto, ieri out per influenza. E la squalifica di Mario Rui. La speranza di Gattuso, scrive il quotidiano sportivo, è di riavere la difesa a disposizione per la Juventus, il 26 gennaio. Intanto, contro la Fiorentina, c’è da inventare la difesa. “possibile Luperto a sinistra, fermo restando un buon recupero dall’influenza, con Hysaj a destra e la coppia centrale Manolas-Di ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: emergenza difesa contro la #Fiorentina - ilNapolista - tifosipalermoit : Palermo, per Doda passa la paura ma la difesa resta in emergenza. Pergolizzi contro il Roccella dovrà inventare tu… - CorSport : #Juve, anche #DeSciglio ko: #Sarri in emergenza -