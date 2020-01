Corsetti-Marin: contro ordinanza Raggi è pronta mozione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “Per la seconda giornata consecutiva la sindaca Virginia Raggi ha imposto il blocco alla circolazione di tutte le auto diesel, comprese quelle Euro 5 e Euro 6, una decisione del tutto ingiustificata perche’ priva di un reale vantaggio ambientale e fortemente penalizzante per tantissimi cittadini. La qualita’ dell’aria nella Capitale, al pari della gestione dei rifiuti e della manutenzione delle strade, e’ pessima ma non si puo’ pensare di affrontare un tema cosi’ delicato per la salute dei cittadini con tanta approssimazione”. E’ quanto dichiarano in una nota il consigliere capitolino del Pd, Orlando Corsetti e il consigliere del Municipio I del Pd, Stefano Marin. “Riteniamo che al tema della tutela ambientale vada riservata la massima attenzione ma non e’ possibile vietare la circolazione di veicoli Euro 5 e ... Leggi la notizia su romadailynews

