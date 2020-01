Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2020: bando, requisiti di ammissione e prove (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Cresce l’attesa per il Concorso Ordinario Scuola Secondaria, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, il bando dovrebbe uscire a febbraio 2020 (contestualmente al Concorso StraOrdinario Secondaria) e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Ordinario Scuola Secondaria: cosa prevede Il Concorso Ordinario Scuola Secondaria si svolgerà secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma della Scuola del Governo Lega – 5 Stelle, con fine il reclutamento di decine di migliaia di docenti nella Scuola Secondaria di I e II grado. Il bando è previsto a febbraio, mentre le prove saranno effettuate durante l’anno per consentire le assunzioni a partire dal mese di settembre 2020. La riforma del reclutamento prevede che i ... Leggi la notizia su leggioggi

