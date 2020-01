Caso Gregoretti, maggioranza in polemica con Gasparri lascia la Giunta. Su rinvio del voto su Salvini decidono capigruppo e Casellati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nuove tensioni sul Caso Gregoretti alla Giunta per le immunità del Senato, che dovrà esprimersi sulla richiesta dei magistrati del Tribunale di Catania sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, accusato di sequestro di 131 migranti, bloccati a bordo della nave la scorsa estate. Non solo è stata rimandata la decisione definitiva sulla data del voto, dopo lo scontro politico tra maggioranza e opposizioni seguito alla richiesta di rinvio a dopo le elezioni in Emilia Romagna del 26 gennaio. Le forze di governo hanno anche deciso di abbandonare nuovamente i lavori, ancora in polemica con il presidente dell’organo, il senatore forzista Maurizio Gasparri. Già nella seduta di lunedì scorso il berlusconiano era stato bollato come “non imparziale”. Il motivo? Aveva votato insieme al centrodestra ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

