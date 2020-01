Biathlon, pagelle Sprint Ruhpolding 2020: Eckhoff perfetta ma Wierer è un mastino. Bentornata Hanna Öberg (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La norvegese Tiril Eckhoff ha vinto la Sprint femminile della quinta tappa della Coppa del mondo di Biathlon 2019/2020, in corso di svolgimento a Ruhpolding (Germania). Il secondo posto della svedese Hanna Öberg, capace di rimontare una positiva Dorothea Wierer nella tornata finale, indosserà domenica nell’Inseguimento per la prima volta in carriera il pettorale giallo di leader della generale. Di seguito le pagelle di OA Sport, con i voti alle principali protagoniste di giornata: pagelle Sprint FEMMINILE Ruhpolding 2020 – Biathlon: Tiril Eckhoff – 10. Semplicemente ingiocabile. Con queste percentuali la Coppa del mondo diventa un’utopia per davvero tutte. La superiorità sugli sci in ogni condizione è disarmante e anche su un tracciato meno impegnativo come la Chiemgau Arena ha saputo rifilare distacchi enormi a tutte. Avrebbe vinto anche mancando un bersaglio a ... Leggi la notizia su oasport

