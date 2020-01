Baggio: «Infortunio di Zaniolo? Anche io ho versato un quintale di lacrime» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roberto Baggio conforta Zaniolo: l’ex numero 10 di Inter e Juventus parla dell’Infortunio del centrocampista della Roma Roberto Baggio conforta Nicolò Zaniolo. In un’intervista a Il Corriere dello Sport, il Divin Codino racconta la sua esperienza. Baggio – «Ho letto che Zaniolo è stato operato Anche al menisco, io quel problema non lo ebbi, i menischi li avevo finiti tutti qualche anno prima. Come Nicolò avevo un obiettivo a breve, io il Mondiale, lui ha l’Europeo. Ce la misi tutta, feci gli straordinari. Ricordo che nelle due settimane dopo l’operazione persi una dozzina di chili. E un quintale di lacrime». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

