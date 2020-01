Azienda in fiamme a Bovegno: distrutto il sogno di due giovani (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Paura a Ludizzo di Bovegno, paesino in provincia di Brescia dove nella giornata di martedì 14 gennaio 2020 un’Azienda è andata in fiamme. L’edificio è stato distrutto e con esso anche il sogno dei due giovani che l’avevano aperto trasformando una vecchia cascina abbandonata. Azienda in fiamme a Bovegno Dopo aver frequentato l’Università della Montagna di Edolo (lui) e l’istituto agrario Pastori di Brescia (lei), nel 2012 avevano deciso di fondare l’Azienda agricola “Cosa tiene accese le stelle“. Nel paesino della Val Trompia la coppia di trentenni era impegnata a coltivare frutta e altri tipi di prodotti da trasformare anche in conserve da vendere. Per cause ancora in via di ricostruzione, il loro sogno rischia di essere sfumato a causa dell’incendio divampato all’interno dello stabile. Le fiamme hanno distrutto i due piani tra ... Leggi la notizia su notizie

