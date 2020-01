Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack - recensione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È ormai evidente il piano di Gust e KOEI TECMO per la gestione del franchise Atelier: da una parte, la pubblicazione di nuovi titoli "sperimentali" e maggiormente user-friendly, per espandere il bacino d'utenza verso un pubblico acerbo; dall'altra, la riproposizione di titoli del passato in edizioni remastered, che facendo parte di un franchise assai lento a innovarsi, hanno ancora oggi qualcosa da offrire ai neofiti e ai curiosi.Se con l'Atelier Arland Series Deluxe Pack l'unico concreto vantaggio era indirizzato ai giocatori PlayStation, non più limitati dall'assenza di retrocompatibilità delle console Sony, Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack ha fatto quel piccolo, ma importante passo in avanti: ciascun titolo in edizione Deluxe, infatti, prevede al suo interno delle introduzioni di gameplay in grado di rendere l'esperienza di gran lunga più fruibile in relazione agli standard ... Leggi la notizia su eurogamer

