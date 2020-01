Vianello, vittoria sull'ictus: "Il mio anno senza parole" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Manila Alfano Il giornalista Rai racconta il malore che gli ha impedito di parlare: "Scrivere è la mia terapia" Quando si è svegliato Andrea Vianello non poteva più parlare. In mente aveva tutto quello che doveva dire e invece dalla sua voce uscivano solo suoni confusi. Un incubo. «Neppure dire il nome dei mie figli». La rivelazione choc arriva quasi un anno dopo da quel 2 febbraio quando il giornalista Rai si risveglia dopo l'operazione d'urgenza. Il panico e lo sconforto insieme. La paura e la voglia di gridare e invece la confusione e le vertigini. È lui che racconta: «Ho avuto un ictus, ho subito un'operazione d'urgenza, e quando mi sono risvegliato non riuscivo più a parlare. Proprio io, che sapevo solo parlare. Questo libro è stata la mia terapia e la mia speranza». Lo spiega così, con un messaggio su Twitter il giornalista Rai, Vianello, mostrando la copertina del ... Leggi la notizia su ilgiornale

