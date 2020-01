Un posto al sole: ROSSELLA al Caffè Vulcano? Anticipazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Nelle prossime settimane, a Un posto al sole, il Caffè Vulcano sarà spesso al centro della scena per via delle vicende collegate ad Arianna (Samanta Piccinetti) e Andrea (Davide Devenuto), ma pare proprio che ci sarà anche una “sorpresina” che arriverà da un personaggio presto di nuovo alla ribalta (dopo un periodo in cui si è visto poco). Eh sì: un simpatico siparietto che gli attori Luca Turco e Giorgia Gianetiempo hanno improvvisato nelle Instagram Stories ci ha permesso di scoprire ROSSELLA in camice da lavoro insieme ad Arianna. Come si spiega la particolare “mise”? Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Vien facile pensare che, in una stagione di Upas in cui al Vulcano c’è sovente bisogno di aiuto, ROSSELLA dia quanto meno una mano proprio nel locale della madre. Non è dato sapere ovviamente se si ... Leggi la notizia su tvsoap

