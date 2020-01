Tuttosport | il Napoli si inserisce per Giroud

Tuttosport : Gattuso manda il Napoli in ritiro prima della Coppa Italia : Il Napoli andrà in ritiro anche prima della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Perugia, secondo quanto riporta oggi Tuttosport. Data la deludente posizione di classifica che non accenna a migliorare, la competizione tricolore, spiega il quotidiano sportivo potrebbe rappresentare l’unica possibilità per gli azzurri di accedere all’Europa League e “mantenere il primato di unica squadra Italiana sempre presente nelle ...

Tuttosport : il Napoli aspetta di scoprire il destino di Ghoulam - Younes e Tonelli : Grande impegno del Napoli per il mercato in entrata in questa finestra di gennaio, ma il club azzurro deve considerare anche delle uscite per bilanciare la situazione. Proprio per questo, come sottolinea Tuttosport si pensa a piazzare Ghoulsm, Younes e Tonelli “Tra questi, come anticipato da Tuttosport, c’è anche Konstantinos Tsimikas, esterno mancino della nazionale greca e dell’Olympiakos. Prima di prendere l’esterno ellenico, il ds ...

Tuttosport : Napoli - sondaggio per Castrovilli con la Fiorentina : Napoli inarrestabile in questo avvio di calciomercato. Dopo aver chiuso per Demme e Lobotka il club di De Laurentiis non appare intenzionato a fermarsi ma a quanto riporta Tuttosport si sarebbe inserito in concorrenza con Inter e Juve e avrebbe fatto un sondaggio per Castrovilli con la Fiorentina Chiesa è un elemento che vale tra i 60 e i 70 milioni, cifra che potrebbe rispondere alla definizione di «cifra giusta» accennata da Commisso e che è ...

Tuttosport : il Napoli ritrova unità grazie a Gattuso. Alla festa di Allan - mercoledì - quasi tutti presenti : Tuttosport elogia il lavoro di Rino Gattuso, soprattutto per quanto riguarda l’unione del gruppo dei calciatori del Napoli. Ne sono prova le riunioni conviviali alle quali ormai partecipano quasi tutti. L’ultima in ordine di tempo è stata per il compleanno di Allan, mercoledì. Scrive il quotidiano sportivo: “Gattuso sta svolgendo un lavoro enorme. I calciatori stanno ritrovando unità anche attraverso le riunioni conviviali, ...

Tuttosport : De Laurentiis vuole un terzino sinistro - il Napoli spinge per Tsimikas : Mercato di fuoco per il presidente De Laurentiis che non accenna a fermarsi. Dopo Demme e Lobotka, il presidente azzurro è certo i voler inserire in rosa anche un terzino sinistro, come riferisce oggi Tuttosport. Cristiano Giuntoli avrebbe indicato questa figura in Konstantinos Tsimikas, 23enne greco dell’Olympiacos, un profilo giusto per la prospettiva futura. “Ho la sensazione che l’Olympiacos non sia intenzionato a cederlo”, ha ...

Tuttosport – “Demme più Lobotka : il Napoli raddoppia” : “Colpo su colpo!” è il titolo di apertura di TUTTOSPORT in edicola oggi, riferito alla sfida tra Inter e Juventus per aggiudicarsi Sandro Tonali del Brescia. Nell’ambito delle strategie di Paratici per questo mercato invernale e per quello estivo, molte operazioni sembrano dipendere dalla permanenza di Emre Can. I nerazzurri si guadagnano anche il titolo “Young, sì a Conte, ma lo United fa muro”. Il capitano della ...

Tuttosport : il Napoli pensa a Tsimikas (Olympiacos) per sostituire Ghoulam : L’avventura di Faouzi Ghoulam a Napoli è ormai ai titoli di coda. L’algerino sembra destinato alla Francia. E il club di De Laurentiis pensa a come sostituirlo. L’alternativa dovrebbe arrivare dalla Grecia. Ma non sarebbe Koutris, il cui nome è finora stato accostato al mercato del Napoli. Scrive Tuttosport: “De Laurentiis vorrebbe prendere anche un esterno sinistro difensivo, anche perché Ghoulam dovrebbe andare a ...

Tuttosport : il Napoli aveva da tempo l’accordo con Demme. Giuntoli teme offerte per Allan : Diego Demme effettuerà le visite mediche questa mattina. Ieri sera è arrivato a Roma. E’ il primo rinforzo per il Napoli sul mercato di gennaio. Tuttosport scrive che l’accordo con il claciatore era stato trovato già da tempo. “Il Napoli aveva da tempo l’accordo con il suo agente Fali Ramadani, che aveva accettato l’accordo da 4 anni e mezzo per una somma di 2 milioni a stagione, mentre soltanto nella serata di martedì è ...

Tuttosport : il Napoli (e Gattuso) bestia nera per la Lazio di Inzaghi : L’unica squadra di Serie A che Inzaghi non ha mai battuto da quando è alla Lazio è il Napoli. Lo scrive Tuttosport. Non solo. Anche i precedenti del tecnico biancoceleste contro il collega partenopeo Gattuso sono ostici. Lazio-Napoli sarà, dunque, con il binomio Napoli-Gattuso, anche un tabù da abbattere. Quando Gattuso era alla guida del Milan, sono stati sei gli scontri tra rossoneri e biancocelesti. La Lazio ha subito 4 gol e ne ha ...

Tuttosport – “Ronaldo Real” : CR7 deve battere la Roma per fare un favore al Napoli : “Ronaldo Real”, “De Ligt, la verità” e “Effetto Ibra sul Milan: ciao Suso” sono alcuni dei titoli presenti oggi in prima pagina sul quotidiano TUTTOSPORT. Il giornale piemontese, vicino soprattutto alle vicende del Torino, sa che i granata stanno provando ad inserirsi nella trattativa che sembrava quasi chiusa tra Bologna e Atalanta per Musa Barrow. Inoltre oggi è previsto un incontro con la SPAL per Meitè, ...

Tuttosport : il Napoli vuole trattenere Hysaj fino a fine stagione : Il Napoli era partito decisamente in vantaggio per il mercato di gennaio, sembrava che il club azzurro avesse l’intenzione di inserire in rosa un terzino sinistro per sostituire Ghoulam e invece, secondo quanto riporta Tuttosport oggi, sembra che la società abbia bloccato tutto e si sia convinta a trattenere Hysaj fino al termine della stagione Congelato, al momento, ogni discorso per quanto riguarda il terzino sinistro. Senza ...

Tuttosport – Calciomercato Napoli - quel like di Stanislav Lobotka alla conferenza di Gennaro Gattuso… : Stanislav Lobotka è sempre più vicino al Napoli. L’edizione odierna di TUTTOSPORT si è soffermata sulla doppia mossa del giocatore prossimo a vestire azzurro. “Il centrocampista slovacco è finito in tribuna in occasione del match interno contro l’Osasuna, nonostante avesse ricevuto la convocazione dal tecnico Oscar Garcia. E Stano, sulla poltrona dello stadio Balaidos, ha avuto anche il tempo di cliccare un like sulle parole ...

Tuttosport : il Napoli ritira Hysaj dal mercato invernale : Hysaj non sembra più essere destinato a lasciare il Napoli. Lo scrive Tuttosport. Il terzino albanese resta, può costituire una alternativa, anche perché si sono complicate le trattative per arrivare ad altri terzini. Scrive il quotidiano sportivo: “Il Napoli ha congelato l’ipotesi di privarsi di Hysaj a stagione in corso, anche perché si sono complicate le piste che portavano ad altri laterali, come Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan. ...

Tuttosport – Calciomercato - il Napoli tenta il doppio colpo con il Sassuolo : Il Napoli tenta il doppio colpo di mercato con il Sassuolo Calciomercato – Il Napoli al lavoro anche per la prossima stagione, colloqui con Verona e Sassuolo: con i veneti è quasi fatta per l’acquisto del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat e del difensore kosovaro Amir Rrahmani. Poi si tenta il doppio colpo con il Sassuolo e come anticipato da Tuttosport, oltre all’esterno francese Jeremie Boga il colloquio con gli emiliani è ...