Sempre più italiani donano il 2xmille ai partiti: Pd in testa per finanziamenti ricevuti (Di martedì 14 gennaio 2020) Sono in crescita gli italiani che decidono di destinare il 2xmille della propria Irpef alle forze politiche: nel 2019 le donazioni ai partiti sono aumentate del 27,6%. A riceve la quota più alta di finanziamenti è stato il Partito democratico, con circa 8 milioni di euro incassati, seguito dalla Lega con circa 3 milioni. Le vere sorprese, tuttavia, Fratelli d'Italia e i Verdi. Leggi la notizia su fanpage

matteosalvinimi : ??Cresciamo sempre di più, alla faccia di chi ci vuole male e passa la giornata a rosicare!??Dai che il 26 gennaio in… - caritas_milano : Siria Da dicembre, è stato ucciso un bambino al giorno nell’escalation di violenza a Idlib. Con l’inverno, la sit… - matteosalvinimi : Tra poco in diretta su Rete 4, forza @BorgonzoniPres, dai che nel PD sono ogni giorno sempre più agitati (e noi sap… -