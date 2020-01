Salvini su Giuseppe Conte “Mi fa un’immensa tristezza, sta sacrificando la sua dignità per una poltrona!” (Di martedì 14 gennaio 2020) Una lunga intervista del Premier ha agitato gli animi tra maggioranza e opposizione in particolare tra lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il leader della Lega, Matteo Salvini. Il Premier ha parlato del caso della Nave Gregoretti: “Tutta la fase decisionale riguardante lo sbarco della Nave Gregoretti è stata gestita dall’allora ministro dell’Interno, che l’ha anche rivendicata, come attestano le dichiarazioni pubbliche dell’epoca”. Il Premier ha scaricato qualsiasi tipo di responsabilità sul caso Gregoretti su Matteo Salvini che rischia il processo e di essere condannato per sequestro di persona, in seguito al blocco della nave Gregoretti che è stata bloccata prima dell’accesso al porto di Augusta per 4 giorni con a bordo 131 migranti. Il Premier Conte precisa: “Peraltro la vicenda risale al luglio 2019, quando era già in ... Leggi la notizia su baritalianews

