Regionali: Berlusconi, ‘svolta storica in Emilia e riscossa Sud in Calabria’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Se vinceremo in Emilia-Romagna ‘come credo e spero accadrà- sarà una svolta storica, che va persino al di là della tenuta del governo Conte: significherà che il sistema di potere costruito della sinistra non tiene più da nessuna parte. Così come la vittoria in Calabria della nostra brava Jole Santelli sarà il simbolo della riscossa del Sud”. Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘La Verità’ pubblicata domani. L'articolo Regionali: Berlusconi, ‘svolta storica in Emilia e riscossa Sud in Calabria’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

