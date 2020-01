Paola Caruso attacca Ivan Gonzales | Avvertimento alle donne del Grande Fratello Vip (Di martedì 14 gennaio 2020) Paola Caruso dalle sue stories di Instagram, attacca duramente Ivan Gonzales, conosciuto nel reality Supervivientes, versione spagnola dell’Isola dei Famosi. La bella calabrese si sfoga: ragazze, state attente, ecco come tratta le donne! Paola Caruso attacca Ivan Gonzales Paola Caruso è su tutte le furie e non ha aspettato di farlo sapere a tutti i … L'articolo Paola Caruso attacca Ivan Gonzales Avvertimento alle donne del Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

scarpatipress : PAOLA CARUSO AL VELENO CONTRO IVAN GONZALEZ: 'FA FINTA DI SEDURRE LE DONNE PER VISIBILITÀ - elle_x01 : Voglio in casa Paola Caruso per smerdare Iban #GFVIP - Italia_Notizie : Paola Caruso attacca Ivan Gonzalez: 'Al Gf Vip grazie a me' -