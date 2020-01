Palpeggia due ragazzine, ma viene picchiato: aggressori identificati (Di martedì 14 gennaio 2020) Proseguono le indagini sul caso di un 43enne picchiato a Desenzano di fronte al parcheggio della scuola elementare di Ponte San Marco. L’uomo avrebbero Palpeggiato e molestato due ragazzine offrendo loro dei soldi in cambio di prestazioni sessuali. In seguito due ragazzi, identificati dalla Polizia, avrebbero picchiato il cittadino magrebino lasciandolo a terra in una pozza di sangue. Per il 43enne ricoverato in ospedale è stata disposta una prognosi di un mese. Palpeggia ragazzine e viene picchiato Un uomo magrebino di 43 anni Palpeggia e molesta due ragazzine minorenni offrendo loro dei soldi in cambio di prestazioni sessuali: è stato picchiato. L’episodio è accaduto lo scorso sabato al parcheggio della scuola elementare di Ponte San Marco. In un primo momento pareva che l’uomo abbandonato in una pozza di sangue fosse stato investito. Le indagini dei carabinieri di ... Leggi la notizia su notizie

