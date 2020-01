Milano Moda Uomo autunno-inverno, i migliori look visti in passerella (Di martedì 14 gennaio 2020) Cala il sipario su Milano Moda Uomo. Una quattro giorni in cui 80 collezioni tra sfilate e presentazioni hanno trasformato la città nella capitale internazionale della Moda raccontando il menswear del prossimo autunno-inverno. Dall'esordio con lo show-evento di Dsquared2 dei gemelli Dean&Dan per celebrare i loro 25 anni di carriera, alla chiusura con il botto con le catalizzanti visioni di Alessandro Michele per Gucci, passando per le passerelle Prada, Giorgio Armani, Ermenegilzo Zegna e molti altri nomi importanti del made in Italy. In attesa di tirare le fila scandagliando le tendenze che ci aspettano, ecco i look in passerella che secondo noi meritano di essere fissati nella memoria. L'inno al romanticismo di Gucci Raccontare la complessità dell'essere Uomo partendo dall'infanzia, periodo in cui «nella nostra vita siamo più liberi, senza ... Leggi la notizia su gqitalia

vogue_italia : Non perdete oggi alle 12.30 la sfilata di @gucci in diretta da Milano - MYKL3000 : RT @vogue_italia: Oggi Gucci ha sfilato a Milano. Alessandro Michele, da 5 anni alla direzione creativa del brand, condivide la sua visione… - qris_tian : RT @vogue_italia: Oggi Gucci ha sfilato a Milano. Alessandro Michele, da 5 anni alla direzione creativa del brand, condivide la sua visione… -