Matera, schiaffi e minacce ai bimbi: nei guai insegnante dell'asilo nido (Di martedì 14 gennaio 2020) Emanuela Carucci Si tratta di una donna di 64 anni che per sei mesi, dopo la decisione del gip, verrà sospesa dal suo incarico Un nuovo caso di violenza all'interno di un asilo nido fa riaccendere i riflettori sul rapporto, oggi molto discusso, tra alunni e insegnanti. L'ultimo caso è accaduto in un istituto di Matera, in Basilicata. È finita nei guai un'insegnante di 64 anni. La donna minacciava e offendeva i bambini, schiaffeggiandoli "anche a due mani" e posizionandoli "con forza con la faccia contro il muro o con la testa sul banco" come si legge sulle motivazioni riportate dalla polizia intervenuta dopo le segnalazioni dei genitori. La 64enne è accusata di maltrattamenti aggravati a danno di minorenni, per questo verrà sospesa dal suo incarico per sei mesi. È la decisione emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo lucano.

