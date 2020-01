Le immagini dell'incidente sulla linea 1 della metropolitana di Napoli (Di martedì 14 gennaio 2020) Intorno alle 7 di questa mattina si è verificato un incidente sulla linea 1 della metropolitana di Napoli, quella che collega Piazza Garibaldi al capolinea di Colli Aminei. A quanto si apprende da una prima ricostruzione, un treno proveniente dal deposito si sarebbe immesso sul binario 1 all'imbocco Leggi la notizia su ilfoglio

