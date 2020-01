La Guerra è Finita, Seconda Puntata: i Bambini di Davide Vengono Sfrattati! (Di martedì 14 gennaio 2020) La Guerra è Finita, trama Seconda Puntata: i Bambini di Davide sono in serio pericolo di sfratto dopo che i Terenzi vogliono riprendere possesso della tenuta abbandonata. Intanto l’ex ingegnere continua a cercare la famiglia… La Guerra è Finita è arrivata alla Seconda Puntata. La fiction, dai tratti storici, ma che ha sullo sfondo una bellissima storia d’amore e di generosità, continua a raccontare le avventure di Davide e dei suoi Bambini. Che, purtroppo, dimostrano ancora una volta di non essere molto fortunati. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La Guerra è Finita: dove eravamo rimasti E’ arrivato finalmente il Giorno della Liberazione, nell’aprile del 1945. Davide viene liberato insieme agli altri ebrei e non vede l’ora di rintracciare la moglie Enrica e suo figlio Daniele. Purtroppo ogni tentativo è ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

LucyMilano92 : RT @VitoGenerosoBis: MIO NIPOTE 1^ MEDIA, NONNO COSA SONO LE FOIBE? NON SOLO IL 10FEBBRAIO, MA SEMPRE DOVETE PARLARNE AI VOSTRI FIGLI,AI VO… - GraceP57190325 : RT @VitoGenerosoBis: MIO NIPOTE 1^ MEDIA, NONNO COSA SONO LE FOIBE? NON SOLO IL 10FEBBRAIO, MA SEMPRE DOVETE PARLARNE AI VOSTRI FIGLI,AI VO… - gabrsp_ : @ehykidrauhl @Iledicarta @ikkant98 Forse 'La guerra è finita', ma non ne sono sicuro -