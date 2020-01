Kunai: l'ispirato metroidvania a tema robotico ha una data di uscita (Di martedì 14 gennaio 2020) Il publisher The Arcade Crew e lo sviluppatore TurtleBlaze hanno annunciato oggi che Kunai, l'ispirato metroidvania a tema robotico dove i giocatori dovranno salvare l'umanità da un'intelligenza artificiale spietata, arriverà su PC e Nintendo Switch il 6 febbraio.Insieme all'annuncio di oggi, è arrivato anche un trailer che ci offre un assaggio degli ostacoli che i giocatori dovranno superare per avere successo con la loro missione. Inviati dal loro malvagio comandante Lemonkus per frenare qualsiasi resistenza al nuovo mondo meccanico, questi potenti nemici richiederanno riflessi impeccabili, oltre a una padronanza di lama e proiettili.L'avventura di Kunai, attraverso il suo straordinario mondo lacerato dalla guerra, enfatizza l'esplorazione e il combattimento; che si tratti di eliminare nemici con una katana o di scoprire nuove aree, Kunai equipaggia i giocatori con un arsenale che ... Leggi la notizia su eurogamer

