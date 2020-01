Haftar non ha firmato la tregua Crisi libica, fallimento a Mosca (Di martedì 14 gennaio 2020) Il maresciallo Khalifa Haftar ha lasciato Mosca senza firmare l'accordo di cessate il fuoco con il governo di accordo nazionale (GNA) guidato da Fayez al-Sarraj. Lo riporta RIA Novosti, che cita una sua fonte. Haftar ha affermato, secondo Al Arabiya, che il documento proposto... Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Agenzia_Ansa : Libia: Haftar lascia Mosca senza firmare la tregua. La proposta ignorerebbe richieste esercito nazionale libico… - Agenzia_Italia : Solo #Sarraj firma la tregua in #Libia, #Haftar nega il ritiro e chiede tempo. I due avversari a #Mosca da #Putin m… - mannocchia : Haftar non accetterà il ritiro delle truppe, condizione di Sarraj. Invasore vs aggredito. #Libia -