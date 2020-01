Giorgia Meloni risposta pronta a Pietro Senaldi a Stasera Italia su chi è più di destra tra lei e Salvini (Di martedì 14 gennaio 2020) Una domanda a bruciapelo quella fatta da Pietro Senaldi a Giorgio Meloni durante Stasera Italia programma condotto da Barbara Palombelli. Pietro Senaldi ha chiesto a Giorgia Meloni chi è più a destra tra lei e Matteo Salvini. La risposta della leader di Fratelli d’Italia non ha lasciato dubbi . La Meloni ha detto che:“Io sono a destra da sempre, il mio partito rispetta pienamente la tradizione della destra Italiana. La Lega ha fatto un altro percorso, straordinario ma diverso. Le differenze ci sono sia a livello di contenuto che di scelte”. La Meloni rimprovera a Matteo Salvini di aver fatto una scelta sbagliatissima quella di andare al governo con il Movimento 4 Stelle: “Non avrei mai formato un governo con i 5 Stelle, sono una persona molto rigida da questo punto di vista. Non solo sulle alleanze, ma anche su alcune questioni di contenuto. Noi e la Lega non siamo lo ... Leggi la notizia su baritalianews

Valle2980 : La rivista #Times inserisce Giorgia #Meloni tra le 20 persone più 'influenti' del mondo. - marcjulietbella : RT @GiancarloDeRisi: Giorgia Meloni contro Franceschini. 'Se si vince in Emilia Romagna e Calabria le cose cambieranno. E questo in cuor su… - UgoGop : @GiorgiaMeloni Diciamo ancora #VotoSubito -