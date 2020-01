Fusione tra due stelle di neutroni: GW190425, emergono nuovi dettagli (Di martedì 14 gennaio 2020) Fusione tra due stelle di neutroni: GW190425, emergono nuovi dettagli Dell’evento inizialmente chiamato S190425z – probabilmente dovuto alla Fusione di due stelle di neutroni – si parlo già una settimana dopo la sua rivelazione in un comunicato stampa congiunto. Ora però sono emersi nuovi dettagli legati alla presentazione dell’articolo pubblicato su Astrophisical Journal con in allegato immagini, filmati e simulazioni numeriche accurate prodotte dal consorzio Virgo ed oggi conosciamo l’evento, o meglio, il segnale prodotto dall’evento col nome di GW190425. stelle di neutroni: cosa successe con GW190425 Si trattava di un segnale con una bassissima probabilità di essere legato ad una fluttuazione statica del rumore. Tuttavia, essendo stato osservato, al momento della scoperta, con sole due antenne (Livingston e Virgo) la collocazione della sorgente del segnale era ... Leggi la notizia su termometropolitico

SalvatoreRosse9 : @PoliticaPerJedi Che in IV e Azione ci sono più punti in comune non ci sono dubbi. Quindi una fusione tra loro, sup… - Prof_Ramonte_ : Quando si è concretizzata la fusione tra Gazzetta dello Sport e For Men? #Football #SerieATIM - PolimericaNews : RT @PolimericaNews: Fusione nei compositi per aerospaziale tra il produttore di materiali compositi Hexcel e il fornitore di componenti Woo… -