Esami di abilitazione 2020: Miur pubblica date delle sessioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso note le date della prima e della seconda sessione di prove degli Esami di abilitazione 2020 per professionisti. Tre le ordinanze autorizzate dall’ormai ex Ministro Fioramonti che notificano il termine ultimo per presentare le domande e il giorno di svolgimento delle prove. Vediamo assieme il calendario dei principali adempimenti e i requisiti per partecipare. >> Ultime novità concorsuali << Esami di abilitazione 2020: date utili Il 31 Dicembre 2019 sul sito istituzionale del Miur sono state pubblicate le ordinanze di riferimento per gli Esami di abilitazione 2020 per professioni regolamentate, non regolamentate e di commercialista ed esperto contabile. Vai sulla pagina del Miur In ogni ordinanza sono indicate le sedi in cui verranno attivate le procedure degli Esami di Stato ... Leggi la notizia su leggioggi

chiara_poppi : @harry__myhun Tecnico, ho fatto il tecnico ed ora ho dato gli esami di abilitazione per diventare geometra ?????? - pierluigir : @paberfaber @riotta Come ho ho scritto altrove è tutto il corsi di abilitazione all’insegnamento ad essere una pagl… - TiPannunzio : @IiIibetscrown @_crimson96 Sono più che d'accordo. Aggiungerei, oltre ai sacrosanti titoli di studio e agli esami d… -