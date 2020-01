Diana dimentica il tradimento di Paolo Ruffini e se la gode… (Di martedì 14 gennaio 2020) Questa sera andrà in onda la seconda puntata de “La pupa e il secchione… e viceversa” condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani. Nonostante la prima puntata non abbia brillato negli ascolti, questa promette diverse novità. Tuttavia nessuno dimentica lo scandalo che ha da poco coinvolto Paolo Ruffini. La sua ex Diana del Bufalo infatti ha scoperto il tradimento e ha deciso di lasciarlo. Ma cos’è successo? Leggiamolo in questo articolo. Paolo Ruffini e il tradimento Dopo uno strano post su Instagram di Diana, il popolo del web aveva incominciato a pensare che i due fossero nuovamente ai ferri corti. Nelle ore successive sempre più indiscrezioni avevano portato alla conclusione che i due si erano davvero lasciati. Ma come mai? Ebbene il motivo sarebbero le corna. Poche ore dopo la prima puntata del nuovo programma condotto da Paolo Ruffini infatti ... Leggi la notizia su velvetgossip

