Dalla fontana rubata al tesoro nascosto, le bufale su Craxi (Di martedì 14 gennaio 2020) "Esule" o "latitante, "statista" o "gangster". Su Bettino Craxi si è scritto e detto di tutto. Nel corso degli anni sono anche montate delle bufale e delle leggende dure a morire. IL PIL - Ad esempio si sente dire spesso che l'enorme debito pubblico italiano sia colpa di Craxi. Ma è vero? Tra il 1970 e il 1980 il debito passò dal 37,1% del Pil al 56,1%. Poi nel 1981 viene proposta e approvata l'indipendenza della Banca d'Italia dal Ministero del tesoro e diversi economisti sostengono che da questo momento iniziano le difficoltà per le casse dello Stato. Sino a quel momento, infatti, i titoli statali invenduti venivano comunque coperti da garanzia da parte della Banca d'Italia, cosa che limitava le speculazioni. Con la scissione, invece, per vendere i titoli non più coperti Dalla Banca d'Italia si inizia ad alzare i tassi, pagando più interessi al mercato. ... Leggi la notizia su agi

fisco24_info : Dalla fontana rubata al tesoro nascosto, le bufale su Craxi: 'Esule' o 'latitante, 'statista' o 'gangster'. Su Bett… - Agenzia_Italia : Dalla fontana rubata al tesoro nascosto, le bufale su Craxi