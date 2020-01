CorSport: Il tempo per Ghoulam a Napoli è scaduto, ha detto a Mendes che vale la pena provarci altrove (Di martedì 14 gennaio 2020) Ghoualm continua a non trovare posto nel Napoli, il mercato di gennaio potrebbe portare altrove il terzino azzurro, il suo procuratore sembra oramai convinto che sia il tempo di trovare una strada alternativa “Ghoulam é «forte» di un contratto principesco ma pure del desiderio di rimettersi in gioco: a Jorge Mendes è stato (ri)detto, varrebbe la pena provarci altrove, perché a Napoli il tempo è scaduto. Non è stata colpa di nessuno, stavolta ha deciso così – e per tutti – soltanto il destino, che non si è comportato amichevolmente. Anzi”. L'articolo CorSport: Il tempo per Ghoulam a Napoli è scaduto, ha detto a Mendes che vale la pena provarci altrove ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

