Coppa Italia: La Lazio batte la Cremonese, ai quarti affronterà il Napoli (Di martedì 14 gennaio 2020) La Lazio batte la Cremonese 4-0 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Napoli di Gattuso vittorioso oggi contro il Perugia. Con la gara che si disputerà al San Paolo il 29 gennaio entra nel vivo la competizione, sarà una sfida importante per gli azzurri che hanno come meta la vittoria della Coppa per arrivare in Europa. Le due squadre di Serie A, che si sono incontrate nell’ultima giornata d’andata del campionato Italiano la scorsa settimana, con un epilogo favorevole ai biancocelesti. Le partite di Coppa Italia 2020 saranno trasmesse in diretta e in esclusiva dalla Rai. Le partite saranno visibile anche in streaming su Rai Play. L'articolo Coppa Italia: La Lazio batte la Cremonese, ai quarti affronterà il Napoli ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

