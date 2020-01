Come usare la TV come Monitor per PC (Di martedì 14 gennaio 2020) Molte persone, per avere un desktop più ampio e più schede aperte allo stesso tempo senza sforzare troppo gli occhi, sono solite utilizzare più Monitor contemporaneamente. Nonostante possa risultare più comodo, molti sono titubanti all’idea leggi di più... Leggi la notizia su chimerarevo

AccademiaCrusca : 'Che LI avete fatto fare?', 'GLI chiamo, per sapere come sta', 'GLI ho obbligati', 'Vado a trovare i miei genitori… - hex_pattern : @Smalldoll13 Ormai il pubblico per divertirsi è abituato a cercare l'indignazione per forza, il cattivo di turno da… - SlNGVLARITAE : RT @Y00NGIJK: -riusciremmo a vedere. L'interesse e l'emozione dei bangtan mentre l'artista parlava e l'emozione stessa dell'artista che all… -