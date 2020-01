Caso Gregoretti, la giunta non discute il rinvio del voto su Salvini. La decisione passa alla capigruppo del Senato (e alla Casellati) (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo che il presidente della giunta Maurizio Gasparri (Fi) ha cercato di fare il blitz in giunta per le Immunità, la maggioranza ha deciso di non chiedere il rinvio del voto sul calendario in ufficio di presidenza. E quindi la questione passa nelle mani della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Sarà infatti la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama a stabilire se lo stop dei lavori di Aula e commissioni, deciso dal 20 al 24 gennaio in vista delle elezioni regionali del 26, deve essere applicato anche alla giunta per le Immunità. Il braccio di ferro tra il presidente Gasparri e le forze di maggioranza si è concluso così, con un ufficio di presidenza voluto e alla fine consumatosi nel silenzio, senza alcuna richiesta di modifica del calendario. Il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la nave Gregoretti (fermata in acque siciliane dal ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

