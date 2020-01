Automobilisti e passeggeri senza cinture di sicurezza, multe raddoppiate (Di martedì 14 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Italiani incauti alla guida e passeggeri senza cinture di sicurezza con multe raddoppiate nell'ultimo anno. "Meno incidenti se la utilizzassimo tutti", avverte Aci Ogni 4,8 minuti, in Italia, un automobilista viene multato perché indossa le cinture di sicurezza. Ma non solo. Dal 2006 – anno in cui è entrato in vigore l'obbligo dei cosiddetti "pretensionatori" per i passeggeri del sedile posteriore – fino al 2018, si è registrato un incremento notevole delle infrazioni pari al 9,5% rispetto alle stime precedenti. Si tratta dei dati elaborati dalla polizia stradale in esclusiva per il Corriere della Sera, che se non fanno gridare alla scandalo, di certo non sono affatto rassicuranti. Nell'approfondimento a cura di Alessio Ribaudo, vengono elencati tutti "i numeri" riguardanti questo genere di trasgressione (il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza ... Leggi la notizia su ilgiornale

