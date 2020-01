Abusi sessuali sulle detenute nella lavanderia del carcere, poliziotta finisce in cella (Di martedì 14 gennaio 2020) Protagonista della vicenda Amanda Oatis, 26enne agente di custodia statunitense che era in servizio nel carcere della contea di Oklahoma, nell’omonimo stato americano. Le testimonianze di diverse detenute parlano di continue molestie sessuali, rappresentate da palleggiamenti intimi, baci e infine veri e propri rapporti sessuali. Approfittando del suo ruolo di agente di polizia penitenziaria, una guardia carceraria avrebbe abusato sessualmente di diverse detenute a lei affidate costringendole a ricevere le sue attenzioni e a sottostare a veri e propri rapporti sessuali all’interno delle mura dello stesso carcere. Protagonista della vicenda Amanda Oatis, 26enne agente di custodia statunitense che era in servizio nel carcere della contea di Oklahoma, nell’omonimo stato americano. Accuse pesantissime che nei giorni scorsi l’hanno portata a sua volta in cella, questa volta come detenuta. La ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

