“Sono attratto dagli uomini”. GF Vip, il coming out del concorrente: “Solo coi maschi i veri amori” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grandi rivelazioni quelle di ieri sera nella casa più spiata d’Italia. Al centro del mirino Aristilde Malnati e la sua confessione intima. L’archeologo ha già dato alcune avvisaglie sulla ‘questione’, ma finalmente ha deciso di togliere ogni dubbio, anche per evitare antipatiche polemiche, già sorte diverso tempo fa con Giulia De Lellis. Aristilde ci riprova e adesso la casa del Grande Fratello Vip ha la sua ntozia del giorno. Paolo Ciavarro, il fedele confidente. Incipit dell’archeologo: “In questo momento non sono preso per nessuno. Ci sono stati dei grandi inizi, da cui sono andato via, sono fuggito io. Non so per quale motivo, onestamente non me lo spiego tanto. Non sono arrivato ad una soluzione. I miei veri amori, le vere infatuazioni, a livello di intensità sentimentale e intellettuale le ho sempre provate con gli uomini. Mentre invece le attrazioni ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

