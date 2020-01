Sicurezza stradale, a Battipaglia la tappa di “Sii saggio, guida sicuro” – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Battipaglia (Sa) – Ci sono premi a disposizione degli studenti salernitani che parteciperanno al concorso di idee promosse dall’associazione ‘I Meridiani’ nell’ambito dell’iniziativa ”Sii saggio, guida sicuro”. Una tappa del road show si è fermata oggi nella scuola paritaria Giacomo Leopardi ed ente di formazione Tecno Scuola dove gli studenti hanno ascoltato con attenzione i consigli ed i suggerimenti di rappresentanti delle forze dell’ordine, come il comando della polizia municipale della piana del Sele e dei carabinieri, oltre che del sindaco e del consigliere regionale Franco Picarone. In particolare il rappresentante della regione ha annunciato un prossimo protocollo d’intesa con l’ACI per un osservatorio fisso in grado di fare formazione e prevenzione sulla Sicurezza stradale. L'articolo Sicurezza stradale, a Battipaglia la ... Leggi la notizia su anteprima24

