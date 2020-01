Salerno, evento di moda e solidarietà: modelle con disabilità intellettiva sfilano al Centro Sociale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – moda, inclusione sociale e solidarietà, saranno questi i protagonisti indiscussi dell’evento “Inclusive Fashion Event – moda e solidarietà”, la sfilata organizzata da Fondazione Salernum Anffas Onlus, che si terrà venerdì 17 gennaio, alle ore 19.00, presso il teatro del Centro sociale di Salerno (via Guido Vestuti). L’evento si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza tutta sostenendo una nuova cultura a favore delle capacità delle persone con disabilità intellettive attraverso la bellezza della moda. Lo scopo del trunk show, infatti, è quello di favorire un approccio mirato all’inclusione sociale e alla promozione di pari diritti per le persone con disabilità come spiega il Coordinatore Regionale, Salvatore Parisi: «Nella serata di venerdì dimostreremo che la moda, come lo sport, il teatro e ... Leggi la notizia su anteprima24

