Ruby Ter, un teste in aula: "Berlusconi aveva rapporti a turno con le ragazze in una stanza buia" (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'agente dello spettacolo Chiesa Soprani al processo riferisce le presunte confidenze di Barbara Guerra e di altre ragazze coinvolte nelle "cene eleganti" di Arcore Leggi la notizia su repubblica

