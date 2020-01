Portici, arriva la prima vittoria in trasferta: 2-1 a Lanusei, report e tabellino (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLanusei (NU) – Dopo un lungo calvario per il Portici arriva la prima vittoria stagionale in trasferta. Gli uomini di Mattiacci vanno sotto in avvio ma la ribaltano con Grieco e D’Acunto. Di seguito il racconto della gara. Il match parte in salita per la formazione ospite, che si ritrova sotto nel punteggio dopo soli cinque minuti. Il Lanusei infatti si porta avanti grazie al rigore trasformato da capitan Ladu al quinto minuto. Al 21esimo l’arbitro fischia un rigore anche per il Portici. Ruggiero si incarica della battuta ma si fa ipnotizzare da La Gorga, uno dei migliori di giornata. L’estremo difensore sardo non può nulla quando Grieco, dopo aver scambiato con Improta, trova la conclusione che vale l’1-1. Già sul finale di primo tempo la squadra di casa rischia di subire la rimonta, se non fosse ancora per un eccelso La Gorga che ... Leggi la notizia su anteprima24

