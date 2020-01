Pixelicious icon pack offre migliaia di icone ispirate a Google Pixel (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pixelicious icon pack è un'applicazione che consente di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone ispirato ad Android 9 Pie. L'icon pack mette a disposizione oltre 4700 icone in qualità 192x192 Pixel con il supporto per il calendario dinamico e una raccolta di oltre 200 sfondi con supporto per Muzei Live Wallpaper. L'articolo Pixelicious icon pack offre migliaia di icone ispirate a Google Pixel proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

