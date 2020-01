Catalfo, ha convocato per lunedì 27 gennaio Cgil, Cisl e Uil al ministero per riprendere il confronto sulla riforma delle Pensioni. "Dare all'Italia un sistema Pensionistico più equo e flessibile è una delle nostre priorità massime", scrive su Fb annunciando l'incontro. "L'obiettivo è superare la legge Fornero, come lo decideremo sulla base dei dati e di uno studio concreto e reale", afferma Catalfo. E aggiunge che ci sarà il contributo di esperti a livello nazionale.(Di lunedì 13 gennaio 2020) La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali,, hato per lunedì 27 gennaio Cgil, Cisl e Uil al ministero per riprendere il confronto sulla riforma delle. "Dare all'Italia un sistemastico più equo e flessibile è una delle nostre priorità massime", scrive su Fb annunciando l'incontro. "L'obiettivo è superare la legge Fornero, come lo decideremo sulla base dei dati e di uno studio concreto e reale", afferma. E aggiunge che ci sarà il contributo di esperti a livello nazionale.(Di lunedì 13 gennaio 2020)

fattoquotidiano : Pensioni e Irpef, in agenda a gennaio i tavoli con le parti sociali per definire le riforme. Catalfo: “L’obiettivo… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Pensioni e Irpef, in agenda a gennaio i tavoli con le parti sociali per definire le riforme. Catalfo: “L’obiettivo è s… - TelevideoRai101 : Pensioni, Catalfo convoca i sindacati -