Oscar 2020, tutte le nomination (Di lunedì 13 gennaio 2020) Oscar 2020: annunciate le nomination della novantaduesima edizione. La cerimonia di premiazione prevista per il 9 febbraio Sono state appena annunciate le nomination ai 92° Oscar 2020, in una cerimonia live sui canali dell’Academy Of Motion Pictures Arts and Science, presieduta da Issa Rae. Dopo un periodo di votazioni che va dal 30 gennaio al 4 febbraio, la cerimonia di premiazione andrà in onda su ABC negli USA (in Italia non sappiamo ancora dove andranno in onda) domenica 9 febbraio. Miglior Film Ford V Ferrari The Irishman JoJo Rabbit Joker Little Women Marriage Story 1917 Once Upon a Time in… Hollywood Parasite Miglior attore Antonio Banderas “Pain and Glory” Leonardo DiCaprio “Once Upon a Time in Hollywood” Adam Driver “Marriage Story” Joaquin Phoenix “Joker” Jonathan Pryce “The Two Popes” Miglior attrice Cynthia Erivo “Harriet” Scarlett Johansson “Marriage ... Leggi la notizia su dituttounpop

