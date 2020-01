Oscar 2020, le nomination: chi sono i candidati? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tra il 9 e il 10 febbraio andrà in onda l’attesissima notte degli Oscar, e già sono state svelate le candidature alla 92esima edizione della notte dedicata alle stelle del cinema. Oscar 2020 Dopo che sono state rese ufficiali le candidature alle nomination per gli Oscar del 2020 sui social si sono scatenati i fan cinefili che hanno già dato il via alle scommesse. Il film dato per favorito alle notte degli Oscar è “Joker”, che avrebbe ricevuto 11 candidature e che ha fatto un successo al botteghino per un impareggiabile Joaquin Phoenix. A seguirlo ci sono “The Irishman”, di Martin Scorsese, “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino e “1917” (che avrebbe ricevuto ben 10 candidature), “Storia di un matrimonio”, “Piccole donne” e “Jojo Rabbit”. Parasite, il film del regista sudcoreano ... Leggi la notizia su notizie

