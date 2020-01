Milano, senzatetto morto in strada nei pressi di un supermercato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Stamattina un uomo è stato trovato morto a Milano, in strada, nei pressi di un supermercato: stando alle prime informazioni si tratterebbe di un senzatetto Milano (fonte foto: Pixabay) Questa mattina, alle prima luci di oggi, lunedì 13 gennaio, a Milano una tragica scoperta: un passante ha infatti trovato in strada un uomo senza vita, probabilmente un senzatetto. Nei pressi di una panchina, vicino ad un supermercato, precisamente in via colletta ad angolo con viale Umbria, un passante infatti si è imbattuto nel corpo senza vita di un uomo di 51 che, stando alle prime informazioni raccolta, dovrebbe trattarsi di un senzatetto. La scoperta è avvenuta alcuni minuti dopo le 7. Immediatamente è stato allertato il 112. Dopo l’arrivo dei soccorsi, questi ultimi si sono resi conti di non poter fare nulla per salvare l’uomo e hanno potuto esclusivamente ... Leggi la notizia su chenews

