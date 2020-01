Lucca, uomo si da fuoco dopo aver ricevuto lo sfratto: è gravissimo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un terribile fatto di cronaca è avvenuto a Lucca: un uomo di 41 anni, dopo aver ricevuto lo sfratto, ha deciso di darsi fuoco e ora le sue condizioni sono gravissime Vigili del fuoco, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/vigili-del-fuoco-4208077/) Un terribile fatto di cronaca è avvenuto a Lucca dove un uomo di circa 41 anni avrebbe deciso di cospargersi con del liquido infiammabile ed aprile il gas di casa. L’agghiacciante fatto è avvenuto dopo che il 41enne di origini brasiliane ha saputo di dover abbandonare la propria dimora. L’uomo in questione era un abitante della palazzina di Altopascio e risiedeva nell’interno del primo piano di essa. Le conseguenze per l’uomo sono state davvero devastanti, ora è in ospedale in gravissime condizioni di salute. Secondo le ultime fonti, l’appartamento dove risiedeva il 41enne è ... Leggi la notizia su chenews

