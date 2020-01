Lotta, Trofeo Pellicone Roma 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo aver assegnato i titoli assoluti italiani, la Lotta guarda al primo torneo delle Ranking Series 2020, che si disputerà proprio al PalaPellicone di Ostia, sede del torneo internazionale UWW “Matteo Pellicone”, che si disputerà da mercoledì 15 a sabato 18 gennaio: saranno infatti ben quattro le giornate di gare nelle quali saliranno sulle materassine le 30 categorie di peso di greco-Romana, Lotta femminile e stile libero, che entreranno in gara in quest’ordine. Di seguito il programma completo del torneo internazionale UWW “Matteo Pellicone” con l’indicazione degli orari delle competizioni. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su UWW. programma RANKING SERIES Lotta Roma 2020 Mercoledì 15.01.2020 10.30-15.00 Qualificazioni e ripescaggi greco-Romana 55-60-63-67-87-97-130 kg 18.00-20.30 Finali greco-Romana 55-60-63-67-87-97-130 kg Giovedì ... Leggi la notizia su oasport

