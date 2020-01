Libia, i punti della pace Sarraj-Haftar: “Ritiro dei militari turchi, tregua supervisionata dall’esercito russo e forze di peacekeeping” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Stop all’invio di truppe turche in Libia, cessate il fuoco duraturo e messo sotto la supervisione dell’esercito russo e l’invio di una forza di pacekeeping, probabilmente sotto l’egida delle Nazioni Unite. Sono questi i punti dell’accordo di pace che il primo ministro del Governo di Accordo Nazionale riconosciuto dall’Onu, Fayez al-Sarraj, e il generale della Cirenaica sostenuto da Russia, Egitto ed Emirati Arabi, Khalifa Haftar, firmeranno nel corso dell’incontro a Mosca con il presidente Vladimir Putin. Le forze internazionali coinvolte nel conflitto mettono così la prima pietra per costruire un processo di pace nel Paese che compirà un nuovo passo prossimamente, dopo che il governo tedesco ha annunciato la convocazione della conferenza di Berlino “entro la fine di gennaio”, con il 19 individuato come data più probabile. Nel ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Libia, i punti della pace Sarraj-Haftar: “Ritiro dei militari turchi, tregua supervisionata dall’esercito russo e… - worldnews911 : Libia, i punti dell’accordo Sarraj-Haftar a Mosca. A Berlino vertice il 19 gennaio - bizcommunityit : Libia, i punti dell’accordo Sarraj-Haftar a Mosca. A Berlino vertice il 19 gennaio -