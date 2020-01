Legends of Runeterra, il card game di Riot Games, ha finalmente una data per l'open beta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, Riot games ha annunciato che il suo prossimo titolo, il gioco di carte digitali Legends of Runeterra, sarà disponibile al pubblico, in formato open beta, verso la fine dei gennaio.Per la precisione, l'open beta per PC partirà il 24 gennaio alle ore 20, tuttavia, se effettuerete la pre-registrazione del vostro account a questo indirizzo, entro il 20 gennaio, potrete accedere alla beta un giorno prima.Legends of Runeterra, per chi non lo sapesse, è un gioco di carte competitivo free-to-play, ambientato nell'universo di League of Legends, altro ben noto titolo di Riot games, del quale utilizza il corposo cast di personaggi. Se volete farvi un'idea, potete ammirare il trailer in fondo alla notizia.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

