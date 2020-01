In Francia un algoritmo andrà a caccia di evasori fiscali sui social network (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un algoritmo cercherà sui social network li evasori fiscali francesi. (Getty Images) In Francia un’intelligenza artificiale aiuterà l’Erario a raccogliere informazioni dai social network e dal web al fine di scovare gli evasori fiscali. Il ministro dei Conti pubblici Gérald Darmanin aveva annunciato via Twitter l’utilizzo di dati pubblici provenienti dai social network per migliorare il controllo fiscale e doganale in accordo con la norma 154 della Finanziaria 2020. https://twitter.com/GDarmanin/status/1210620161222414336 Twitter, Facebook, Instagram e tutti gli altri social network saranno scandagliati da un algoritmo il cui compito sarà quello di raccogliere preziose informazioni necessarie per smascherare gli evasori fiscali. In Italia potrebbe essere applicata la stessa soluzione in quanto, come fa notare il Corriere della Sera, nella circolare n. 16/E del 28 aprile 2016 ... Leggi la notizia su wired

